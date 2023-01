Matériaux bio et géosourcés : une pétition pour une TVA réduite

Les initiateurs du « Manifeste pour la frugalité heureuse et créative », à l’origine du texte, ont été rejoints par des architectes, des bureaux d’études, des maîtres d’ouvrage publics et privés, des élus, des philosophes et des institutions comme le CNOA… Soit déjà près de 3 000 signatures recueillies en moins d’un mois. « Nous avons gagné la bataille des idées mais pas encore celle du terrain », reprend Philippe Madec. Dont acte. « Aujourd’hui, il faut que la fiscalité suive pour permettre un emploi massif de ces matériaux tout en soutenant les filières émergentes. L’enjeu porte sur la décarbonation de l’industrie du bâtiment et sa relocalisation. En cela, nous nous inscrivons pleinement dans les objectifs de la « Stratégie nationale bas carbone » (SNBC). »

