Massy : les travaux de la ligne 18 ont commencé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Ligne à grande vitesse Supprimer Valider Valider

La future ligne 18 offrira à Massy un accès facilité à Paris grâce à la correspondance avec la ligne 14 à Orly. Sa mise en service est envisagée en 2026.

Essentielle pour la ville de Massy (Essonne), la ligne 18 constituera une porte d’entrée rapide dans Paris via la connexion avec la ligne 14. Elle permettra également d’améliorer les échanges avec l’ensemble du territoire national, mais aussi international, grâce à des correspondances à Massy-Palaiseau et à l’aéroport d’Orly. La ligne 18 répondra également aux besoins de déplacement des habitants, étudiants, chercheurs et salariés qui vivent, étudient ou travaillent à proximité. Elle traversera un territoire stratégique du Grand Paris. Elle desservira notamment le campus Paris-Saclay, qui est l’un des premiers pôles de recherche et de développement au monde. Elle assurera également la desserte des grands pôles économiques situés à Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles.

Les travaux ont récemment commencé sur le site de la future gare de Massy-Palaiseau. Celle-ci sera aménagée entre les voies du RER B et du RER C. Notons que l’entrée en fonction de la ligne 18 jusqu’à la gare CEA Saint-Aubin est prévue pour 2026. En revanche, sa mise en service jusqu’à Orly ne sera effective qu’en 2027.