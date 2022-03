Marseille : trois lots pour NGE sur le chantier de l'extension de la ligne 3 du tramway

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée NGE Supprimer Guintoli Supprimer TSO Supprimer Tramway Supprimer Marseille Supprimer Chantiers Supprimer Valider Valider

Ces trois lots mobilisent les métiers de la canalisation, du terrassement et des caténaires avec des impératifs de phasage très précis dus aux interventions en milieu hyper urbain.

Dans le cadre de l’extension nord et sud de la ligne 3 du tramway à Marseille, NGE a été retenu par la Métropole Aix-Marseille-Provence pour 3 lots qui mobilisent les métiers de la canalisation, du terrassement et des caténaires avec des impératifs de phasage très précis dus aux interventions en milieu hyper urbain.

Canalisations

En groupement avec 5 entreprises, NGE, via sa filiale EHTP, assurera le dévoiement des réseaux sur 5 km de rails et la pose de canalisations de gros diamètres. Il s’agit d’opérations complexes menées en milieu urbain et sous circulation, ce qui suppose des bascules de circulation la nuit et une extrême vigilance au niveau de la réalisation. Les opérations consistent à enlever les canalisations qui se trouvent sous le tracé du futur tramway et à les déporter sur les côtés. Pour les canalisations situées à la perpendiculaire du tramway, NGE installera le futur réseau à 1,50 m de profondeur sous buse en béton pour permettre d’intervenir sans méthode invasive en cas de souci sur la canalisation dans le futur. La fin des travaux est estimée à fin 2023.



Terrassement

NGE assurera près du stade Vélodrome la dépollution des déblais (63 000 m3) et le terrassement pour la construction du futur centre de maintenance et de remisage du tramway. Les équipes Guintoli, (filiale terrassement de NGE, mandataire pour ce projet) opèrent sur un ancien parking de 24 000 m2 et procèdent au creusement d’un bassin de 3m de profondeur. La technicité de ce chantier consiste à gérer le fret en hypercentre pour l’évacuation des terres, d’identifier les filières capables d’accueillir de gros volumes et d’assurer l’orientation des terres vers les bonnes filières de traitement. Pour cela, NGE a mis au point une méthodologie particulière. Les équipes travaillent par parcelle de 400 m2 sur 1 à 3m de profondeur. Le terrain est ainsi quadrillé en fonction de la nature de la pollution des terres et le GPS des engins est équipé de codes couleurs qui correspondent à la filière de traitement selon la zone d’intervention. La fin des travaux est estimée à fin mars 2022.



Caténaires

NGE s'est vu attribuer le marché de « lignes aériennes de contact et sous-stations d’alimentation ». Les équipes de TSO Caténaires, (filiale de NGE, mandataire de ce marché) réaliseront l’installation des équipements d’alimentation des extensions nord et sud de la ligne 3, et du nouveau site de maintenance et de remisage situé à Dromel. Pour ce projet, les études du site de maintenance seront réalisées en BIM. La complexité des opérations réside notamment dans la mise en oeuvre de phasages spécifiques et d’opérations de basculements complexes pour la modification des 2 terminus existants, ainsi qu’une méthodologie d’intervention adaptée et sur mesure, afin de limiter l’impact sur l’environnement urbain et l’exploitation. Les équipes seront mobilisées jusqu’à la mise en service du tramway prévue en 2025.