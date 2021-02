Marseille : signature du Pacte régional d’investissement dans les compétences

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bouches-du-Rhône Supprimer Plan de relance Supprimer Valider Valider

Plus de 32 millions d’euros seront mobilisés dans le cadre du Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) cette année. Cet investissement est dédié à la formation professionnelle du territoire.

L’État et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ont signé le Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) le 21 janvier dernier sur le site de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à Marseille (Bouches-du-Rhône). Cet accord, d’un montant de 60 M€, sera directement investi dans des actions prioritaires, notamment en cette période de crise.

Plus de 32 M€ seront engagés cette année pour donner un coup de pouce à la formation et à l’insertion professionnelle des entreprises et des demandeurs d’emploi du territoire. Cette somme complètera l’investissement de 27 M€ de Pôle Emploi qui bénéficieront à environ 6 500 demandeurs d’emploi de la région.

L’objectif est d’encourager les jeunes à se former et les entreprises à recruter. « Cet accord-cadre entre l’État et à la Région a pour objectif d’armer plus que jamais en compétences les jeunes, les salariés, les demandeurs d’emploi », déclare Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.