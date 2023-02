Marseille prévoit 293,4 millions d’euros de dépenses d’équipements en 2023

Adopté ce 10 février en conseil municipal, le budget primitif principal de 1,9 milliard d’euros présenté par l’équipe municipale du Printemps marseillais met l’accent sur l’amélioration du cadre de vie et la rénovation de patrimoine bâti dont celle des plus de 400 écoles. Les élus ont d’ailleurs validé l’accord-cadre qui permettra de réaliser plus de 800 millions d’euros HT de travaux lourds dans près de 200 écoles.