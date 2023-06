Marseille : les annonces d'Emmanuel Macron pour les hôpitaux et l'habitat indigne

Après les volets sécurité et éducation lors du premier jour de son déplacement à Marseille, Emmanuel Macron s'attaque aux questions de la santé et du logement. Avec notamment une enveloppe conséquente pour les hôpitaux et un plan pour les copropriétés dégradées.

Dans son plan "Marseille en grand" de septembre 2021, le chef de l'Etat avait déjà annoncé vouloir consacrer 240 millions d'euros à la modernisation des hôpitaux publics marseillais (AP-HM), comprenant notamment la rénovation de l'Hôpital Nord et de la Timone.

Le président de la République a annoncé mardi 27 juin doubler son enveloppe pour les hôpitaux publics de Marseille, avec en prime la reconstruction de l'Hôpital d'instruction des armées sur un nouveau site.

"Au total, l'Etat investira 479 millions d'euros pour le projet de modernisation de l'AP-HM", a précisé Emmanuel Macron, vantant "un investissement inédit".

Une annonce faite depuis l'Hôpital d'instruction des armées de la ville, l'un des huit établissements de ce type en France, qui sera de son côté reconstruit sur un nouveau site, pour 300 millions d'euros.

ORCOD-IN

La dernière journée de visite du chef de l'Etat sera consacrée au logement indigne avec le lancement d'un plan de sauvetage exceptionnel pour quatre grandes copropriétés privées dégradées à Marseille.

"Pour quatre d'entre elles ( des copropriétés dégradées, NDLR), nous allons mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national (ORCOD-IN) pour mobiliser des moyens exceptionnels d'intervention et mieux lutter contre les marchands de sommeil. Il y a urgence", a expliqué le président au quotidien régional La Provence.

La mairie de Marseille a également fait état à l'AFP de ces quatre ORCOD-IN prévues, ainsi qu'un plan d'intervention sur d'autres copropriétés privées dégradées.

Emmanuel Macron devrait détailler ce volet concernant l'habitat indigne mercredi lors de sa visite dans une copropriété dégradée de l'est de la ville.