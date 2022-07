Marseille, capitale de la ville sauvage

Du 15 au 17 septembre, Marseille sera un lieu de débats sur la ville informelle et ses vertus. Pour cette première édition du Festival de la Ville sauvage, l’association marseillaise « Va jouer dehors ! » a choisi de mettre en avant Athènes, Marseille et Naples, trois villes méditerranéennes et portuaires. les actions menées dans les favelas ou bidonvilles en Amérique latine constitueront un autre fil rouge.