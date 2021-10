Marseillan : la nouvelle crèche municipale a été inaugurée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Marseillan, l’inauguration de la nouvelle crèche communale Les Zygo’Thau a eu lieu le 9 octobre dernier.

Le samedi 9 octobre, une centaine d’invités, dont Yves Michel, le maire de Marseillan, Françoise Julien, la responsable du pôle territorial de la CAF de l’Hérault, Christophe Euzet, le député de l’Hérault, Marie-Christine Fabre de Roussac, la représentante du président du conseil général de l’Hérault, et François Commeihnes, le président de l’agglomération, étaient présents lors de l’inauguration festive de la crèche Les Zygo’Thau. Cette dernière accueille chaque jour 55 enfants depuis la rentrée.

La nouvelle structure est divisée en trois parties distinctes : les sections Bleue, Orange et Parme. Chacune d’elles comprend deux petits dortoirs, une biberonnerie, une salle de propreté, un espace de rangement, et un espace dédié au personnel et au stockage du matériel. Elle permet d’accueillir les petits Marseillanais dans un environnement particulièrement bien conçu. En effet, les espaces sont lumineux, aérés, modernes, écologiques, spacieux et de couleurs pastel, avec des plafonds étoilés afin d’apaiser les enfants pendant leur sieste. Par ailleurs, cette nouvelle crèche est facilement accessible grâce au parking qui la borde.

Le coût de la construction de la crèche s’élève à 2,2 M€, dont 1,08 M€ venant de la Ville de Marseillan, 450 k€ de la CAF de l’Hérault, 326,7 k€ de Sète Agglopôle Méditerranée, 100 k€ du conseil régional et 40 k€ du conseil départemental.