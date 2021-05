Marquises & OFB équipent le Shopping Promenade Cœur Alsace

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Protections solaires Supprimer Urbanisme commercial Supprimer France Supprimer Valider Valider

Marquises, fabricant de protections solaires, et OFB, chargé des études et de la pose, ont uni leurs compétences pour le chantier du Shopping Promenade Cœur Alsace, près de Strasbourg.

Habituées à travailler main dans la main, Marquises et OFB, toutes deux sociétés du groupe alsacien Tir Technologies viennent d’achever un projet d’urbanisme commercial sur la zone commerciale de Vendenheim-Reichstett (67), au nord de Strasbourg.

Baptisée “Shopping Promenade Cœur Alsace”, cette galerie commerciale à ciel ouvert fruit de près d’un an de travaux est un concept de la société Frey, un mélange de boutiques, d’espaces de loisirs et de restaurants, développé sur l’ensemble de la France.



Différents types de protections solaires

Marquises, fabricant de protection solaires, et OFB, chargé des études et de la pose, ont ainsi mis en œuvre différents types de stores en toile acrylique : des stores fixes, pour les boutiques et restaurants ; des stores corbeilles pour les fenêtres de certaines enseignes ; des vélums pour les snacks.

Les fenêtres ont été équipées de stores corbeilles. - © Marquises Close Lightbox

Deux entreprises complémentaires

La zone commerciale alsacienne est la quatrième zone “nouvelle génération” de ce type, après Claye-Souilly (77), Amiens (80) et Arles (13). L’expertise d’OFB avait déjà été retenue pour les chantiers d’Amiens en 2017 et Arles en 2019. Satisfait du résultat, l’aménageur et investisseur Frey a renouvelé sa confiance à l’industriel alsacien, basé à quelques kilomètres du lieu du chantier.

Pour cette opération, Marquises a fabriqué 28 stores fixes, 20 corbeilles et 8 vélums qui ont été spécifiquement conçus et mis en œuvre par OFB. Un prototype a d’abord été mis en place en mai 2020, puis l’ensemble des produits a pu être posé de novembre 2020 à mars 2021, date de l’ouverture au public.





Les boutiques et restaurants ont été équipés de stores fixes. - © Marquises Close Lightbox

L’entreprise Marquises est devenue un des acteurs incontournables dans le domaine de la protection solaire et des fermetures de bâtiments. OFB bénéficie d’une réelle reconnaissance auprès des architectes et donneurs d’ordre pour son expertise et ses performances techniques innovantes. Les deux entités du groupe Tir Technologies sont donc parfaitement complémentaires. Ainsi pour tous les projets d’envergure et les marchés publics, les produits fabriqués par Marquises sont conçus et mis en œuvre par OFB.

