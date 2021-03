Marquises lance son Verticoffre en version solaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Protections solaires Supprimer France Supprimer Photovoltaïque Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Valider Valider

Marquises, spécialiste de la protection solaire et des fermetures de bâtiments, a développé une version autonome à motorisation solaire de son store vertical Verticoffre.

La motorisation autonome des stores monte en puissance et la société Marquises, concepteur et fabricant de protections solaires, s’investit sur ce marché avec son nouveau store autonome Verticoffre, qui marque « une réelle avancée vers l’autonomie énergétique et la préservation de la planète », selon ses concepteurs, soucieux de répondre à la forte demande du marché sur ce segment. « Aujourd’hui, les Français affichent clairement

leur volonté d’être plus autonomes en électricité, pour vivre mieux tout en réduisant l’empreinte écologique », expliquent-il.

La technologie du moteur a été exclusivement développée par le bureau R&D de Marquises et permet une installation rapide et sans branchement, évitant toute saignée dans le bâti et facilitant le travail pour les poseurs-installateurs.

Le Verticoffre autonome est alimenté par un panneau solaire (L553 x H60 x P10 mm – RAL 9005) d’une puissance de 5 watts. Le panneau peut être fixé à gauche, à droite ou déporté selon la configuration du bâtiment.

Indice de protection : IP 55.

Une motorisation silencieuse

Le Verticoffre autonome est équipé d’un moteur radio Marquises, silencieux pour un confort optimal de l’utilisateur, avec récepteur et batterie 12V intégrés au moteur. Sa fin de course est ralentie pour un arrêt en douceur. La batterie – au lithium-ion – est équipée d’un support de protection contre la surcharge.

Pour la toile, les collections Serge Ferrari et Dickson son disponibles pour les deux modèles ci-dessous.

Le moteur est actionné par émetteur mural 1 canal (standard) ou 5 canaux (option), avec un indicateur du niveau de charge de la batterie en temps

réel par signaux lumineux de couleur.

Deux modèles commercialisés

Marquises propose son Verticoffre autonome en deux versions :



• Verticoffre Zip Autonome :

- Coffre carré en aluminium extrudé de 123 mm ou 93 mm.

- Barre de charge en aluminium laqué d’une hauteur de 30 mm apparente.

- Profil de guidage intégré dans les coulisses pour le maintien de la toile à chaque extrémité.

- Coulisse en aluminium extrudé (37 x 41,50 mm).

- Fixation en baie ou de face.

- Coloris armature standard.





• Verticoffre 93/73 Autonome :

- Coffre carré en aluminium extrudé de 93 mm ou 73 mm.

- Barre de charge en aluminium laqué d’une hauteur 28 mm apparente.

- Coulisse en aluminium extrudé type A (25 x 20) pose face ou type B

(25 x 20) pose baie.

- Coloris armature standard.