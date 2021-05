Marly-le-Roi : le groupe Gambetta construit un programme immobilier de 30 logements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le groupe Gambetta vient de démarrer la construction de 30 logements à Marly-le-Roi.

Le groupe Gambetta a donné le coup d’envoi de la construction d’un programme immobilier de 30 logements à Marly-le-Roi (Yvelines). Cette nouvelle résidence, baptisée « Horizon Marly », située en plein centre de l’Ouest parisien, est en accession libre. Sa conception a été confiée au cabinet d’architecture Contexte.

Les travaux de construction concernent la création d’un parc immobilier composé de quatre bâtiments en R+1+combles, avec des appartements allant du studio au quatre-pièces en duplex, qui se déclinent dans un parc arboré, le long du chemin des Vauillons, à Marly-le-Roi. Les parties hautes des façades sont composées d’un enduit blanc et de teintes chaudes afin de mettre en valeur les matériaux de qualité utilisés pour les volets en bois et les garde-corps métalliques travaillés. L’emplacement des bâtiments est particulièrement étudié pour que chaque appartement puisse bénéficier d’un ensoleillement optimal et profiter d’espaces extérieurs avec des jardins privatifs, des balcons et des terrasses. Ce programme immobilier est conforme aux obligations de la norme RT2012, avec une livraison prévisionnelle pour le premier trimestre 2023. La norme RT2012 est une réglementation qui consiste à limiter les consommations énergétiques des bâtiments neufs, qu’ils soient destinés à l’habitation (résidentielle) ou à tout autre usage (tertiaire).