Markilux refond son site marchand

Parcours client simplifié, design allégé : le nouveau site de Markilux entend faciliter l'achat de stores en ligne.

Le bon produit pour le bon client : c'est l'ambition du nouveau site Markilux. La marque de protections solaires poursuit sa digitalisation, tout en gardant un parcours d'achat spécifique. Le client final choisit et commande son produit sur le site de la marque, mais l'acte est finalisé par un partenarie revendeur. Pour cette nouvelle version de son site, Markilux s'est attaché à simplifier la navigation, doper les liens internes et améliorer l'information des clients. Des photos grand format accueillent le client dès la première page.

La personnalisation des produits et la recherche d'une partenaire sont également au menu. Markilux met aussi en avant des informations utiles pour guider les clients dans leur choix.