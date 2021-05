Markilux “Format Lift”, protection modulaire pour l’aménagement extérieur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Protections solaires Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Markilux, fabricant allemand de toiles de stores, protections solaires et autres solutions pour l’aménagement extérieur, propose Format lift, un module de protection contre les regards et le vent coulissant verticalement.

Markilux a lancé au printemps une nouvelle référence dans sa série Format. Lift est une protection contre les regards et le vent au design moderne. Elle est constituée d’un cadre aluminium tendu de toile textile que l’on peut faire coulisser vers le haut ou vers le bas le long de poteaux latéraux. La version Lift peut s’utiliser individuellement sur des terrasses et des surfaces extérieures ou en guise de bordure esthétique. Ce système modulaire peut aussi s’agencer de manière variable, en additionnant les éléments pour délimiter des espaces.



Une protection contre le vent

Outre cet agencement des espaces extérieurs – tout à fait d’actualité en France avec la réouverture des terrasses de cafés et restaurants ! – Lift préserve à la fois du soleil, du vent et des regards importuns, là où il n’est pas possible d’installer une clôture haute. Le système Format Lift réglable en hauteur de Markilux permet de remédier à cette situation. Il offre une protection modulable contre les regards et convient aux régions venteuses où il protégera efficacement les terrasses et les surfaces extérieures contre les intempéries, pour un usage privé ou commercial.



Des éléments coulissant à la verticale

Comme les autres modèles de la série Format, Lift est constituée d’un cadre aluminium. L’élément de surface se compose de deux parties : un élément inférieur tendu de toile, solidement fixé dans des poteaux latéraux jusqu’à une hauteur d’un mètre, fait office de séparation visuelle permanente. Derrière cet élément se trouve un second cadre, facilement maniable, qui coulisse à la verticale en continu entre les poteaux. Le cadre mobile est fixé aux poteaux latéraux à l’aide de supports sans éléments de liaison visibles.

Quasiment en suspension, il semble glisser le long des poteaux, d’autant plus qu’il est équilibré par un contrepoids. « Contrairement à une solution statique, il suffit de faire coulisser l’élément vers le haut jusqu’à la hauteur souhaitée. Si la situation change, il suffit de l’abaisser à nouveau », explique Michael Gerling, gérant Service technique et Production de Markilux. Les deux cadres peuvent être équipés de différentes toiles de store du fabricant. Le montage d’une fenêtre intégrale en film translucide est possible pour offrir une vue dégagée.



Deux tailles de poteaux au choix

L’élément de surface est disponible dans une largeur allant de 100 cm à 250 cm. La modularité du système permet de combiner plusieurs éléments à volonté pour former un ensemble esthétique. Des supports spéciaux sont disponibles pour les solutions d’angle. Cette protection contre les regards et les intempéries peut être déployée sur 170 cm au maximum pour une hauteur de poteau de 100 cm. Une version alternative comporte des poteaux d’une hauteur de 190 cm avec une hauteur de déploiement maximale identique.

La toile tendue, qui affleure parfaitement avec le cadre, peut être retendue ou changée. Toutes les qualités de toiles Markilux sont disponibles pour l’élément de surface. Le client peut en outre faire son choix parmi de multiples motifs, dont la nouvelle collection Smart art, avec impressions de motifs artistiques. Des applications de transferts sur la toile sont également possibles. Format Lift peut en outre se combiner à d’autres produits Markilux, tels que le store toiture Marquant, la nouvelle pergola Stretch ou le modèle Syncra.



