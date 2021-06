Marjolaine Meynier-Millefert, présidente de l’Alliance HQE-GBC

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Isère Supprimer Alliance HQE-GBC Supprimer Développement durable Supprimer Valider Valider

Marjolaine Meynier-Millefert est élue présidente de l’Alliance HQE-GBC début 2021. Elle succède à Philippe Van de Maele qui occupait ce poste depuis 2017.

Parcours professionnel de Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert est députée de la 10ème circonscription de l'Isère (En marche !). Elle est vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Elle a été rapporteure de la Commission d’enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l’acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique.

Elle est élue présidente de l'Alliance HQE-GBC en mars 2021. L’Alliance HQE-GBC, association, créée à la demande de l’Etat en 1996, reconnue d’utilité publique en 2004, a pour mission de piloter des travaux d’innovation collaborative et prospective en faveur de la conception et de la construction durable du bâtiment et de la ville de demain.

Formation de Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert est professeure d'anglais de formation.