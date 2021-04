Marie Cheval, présidente directrice générale de Carmila

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Carmila Supprimer France Supprimer Centre commercial Supprimer Immobilier Supprimer Valider Valider

Marie Cheval est nommée présidente directrice générale de Carmila fin 2020. Elle succède à Alexandre de Palmas.

Parcours professionnel de Marie Cheval

Marie Cheval débute sa carrière à l’Inspection Générale des Finances en 1999 puis exerce, entre 2002 et 2011, au sein du groupe La Poste et de La Banque Postale, les fonctions de directrice de la stratégie, de directrice commerciale et marketing, puis de directrice des opérations.

En 2011, elle rejoint le groupe Société Générale en qualité de directrice Global Transaction and Payment Services. Elle est nommée directrice générale de Boursorama, société cotée en bourse, en 2013.

Marie Cheval intègre le groupe Carrefour en 2017 comme directrice exécutive clients, services et transformation digitale pour le groupe et la France. En 2018, elle est nommée directrice exécutive services financiers et hypermarchés France. Elle est nommée présidente directrice générale de Carmila en novembre 2020.

Formation de Marie Cheval

Marie Cheval est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1995) et de l’ENA (1999).