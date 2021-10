Margny-lès-Compiègne : le stade Robert-Dubois fait peau neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Equipement sportif Supprimer Valider Valider

La municipalité de Margny-lès-Compiègne restaure et modernise le complexe sportif intergénérationnel Robert-Dubois. Les travaux s’élèvent à plus de 2 M€.

Ayant débuté en avril 2021, le chantier de rénovation du stade Robert-Dubois, situé rue de la République à Margny-lès-Compiègne (Oise), a pris fin. Le complexe réhabilité a été inauguré le samedi 18 septembre 2021 en présence de Bernard Hellal, le maire de la ville. L’opération, réalisée par des entreprises locales telles que Loiseleur et Colas, a consisté en la transformation d’un terrain de football en gazon par un terrain en pelouse synthétique en vue d’une homologation de niveau IV. Elle a également inclus la réfection de la piste d’athlétisme, l’agrandissement du boulodrome pour le club de boule lyonnaise, ainsi que l’aménagement d’une série de six agrès, d’une aire de jeux pour enfants et d’un accès PMR. Le projet prévoit par ailleurs la restauration des vestiaires d’ici l’année prochaine, pour une remise aux normes du stade. Les nouvelles installations seront ouvertes autant aux sportifs de la commune qu’aux groupes scolaires et aux événements nationaux et internationaux, dont les Jeux olympiques de 2024.

Au total, ce projet représente 2,2 M€, financés à hauteur de 783 k€ par la Ville, de 600 k€ par le conseil départemental de l’Oise, de 257 k€ par la Région Hauts-de-France et de 37 k€ par l’Agence nationale du sport. Une demande de subvention a également été faite auprès de la Fédération française de football.