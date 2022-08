Marchés publics : un tribunal administratif valide l’utilisation d’un critère « RSE »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Marchés publics Supprimer Référé précontractuel Supprimer Tribunal administratif Supprimer Passation de marché Supprimer Critères de sélection Supprimer Critères de notation Supprimer Achat public responsable Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Après une analyse relativement sommaire, un juge administratif valide un critère relatif à la responsabilité sociétale de l’entreprise pondéré à 10%.

La question se fait de plus en plus pressante. Alors que l’achat public devient plus durable, beaucoup se demande pourquoi la [...]