Marchés publics : un guide pour devenir expert en séduction

Publié par le gouvernement et les représentants des entreprises (CCI, Medef, CPME…) le 3 février, le fascicule explore des thématiques intéressantes pour permettre aux TPE et PME de se distinguer et de gagner des marchés publics. Notamment, en anticipant les obligations de prise en compte des considérations sociales et environnementales à l’horizon 2026.