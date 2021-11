Marchés publics : "Nous demandons le versement réel des intérêts moratoires en cas de retard de paiement", Christophe Possémé (FFB)

Un peu plus d’un an après sa nomination à la tête du conseil national de la sous-traitance du bâtiment et de la commission marchés de la FFB, Christophe Possémé, chef d’une entreprise rémoise de 230 salariés et président de l'Union de la maçonnerie et du gros oeuvre (UMGO-FFB), fait le point sur les principaux sujets de préoccupation des entreprises du bâtiment. Au cœur de ceux-ci, les retards de paiement dans les marchés publics, la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les matériaux de construction et la RE 2020.