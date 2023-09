Marchés publics de travaux après les émeutes : les dérogations à l’épreuve des acheteurs

Deux mois après la fin des émeutes survenues entre le 27 juin et le 5 juillet dernier, certains bâtiments publics restent fermés totalement ou partiellement (mairie, école…) et les travaux de reconstruction n’ont quasiment pas débuté. Les congés estivaux ne sont pas seuls en cause. Le Parlement avait pourtant adopté en urgence fin juillet une loi qui autorise le gouvernement à assouplir, par voie d’ordonnance, les procédures d’urbanisme et de passation des marchés publics afin d'accélérer la reconstruction des bâtiments publics dégradés ou détruits.

Dès le lendemain de la promulgation de cette loi, les mesures dérogatoires en matière de commande publique étaient précisées dans l’ordonnance du 26 juillet. Les acheteurs qui peuvent, pour une durée limitée, se dispenser de publicité pour les marchés de travaux jusqu’à 1,5 million d’euros, déroger plus facilement à l’obligation d’allotir et recourir à des marchés de conception-réalisation sans remplir les conditions habituellement nécessaires, sont à pied d’œuvre pour lancer les marchés de reconstruction.

Un gouvernement réactif

« L’Etat a pris à bras le corps les difficultés rencontrées par les collectivités et a trouvé des solutions », salue Christelle Saint-Just, responsable juridique et marchés publics à la ville d’Andrésy (Yvelines), commune d’environ 13 000 habitants ayant subi quelques dégâts matériels lors des violences urbaines. Même satisfaction du côté des grandes collectivités, note Christophe Amoretti-Hannequin, conseiller finance responsable et achats à France Urbaine, qui applaudit « l’action rapide du gouvernement ».

De la sécurité juridique pour les acheteurs

Toutefois, la nécessité de cette ordonnance pose question. Pour Bruno Koebel, directeur général adjoint des services à la Ville et à la métropole de Strasbourg (Bas-Rhin), la principale mesure du texte, qui permet de déroger aux obligations de publicité - mais pas à celles de mise en concurrence - pour les marchés de travaux d’un montant allant jusqu’à 1,5 million d’euros, constitue « une nouvelle procédure, qui s’ajoute à d’autres déjà existantes » et qui peuvent être mobilisées dans cette situation. Ainsi, dans la métropole alsacienne, où une école a été lourdement endommagée (elle ne pourra rouvrir qu’à la rentrée des vacances de la Toussaint) et deux mairies de quartier dégradées, les travaux de réparation ont pu être lancés sur le fondement d’un accord-cadre conclu précédemment par les services de la collectivité.

[...]