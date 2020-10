Marchés publics de gré à gré pour motif d’intérêt général : Bercy s’explique

La mesure controversée votée dans le projet de loi Asap n’a pas la portée large et permissive que certains lui prêtent, a rassuré Laure Bédier, directrice des affaires juridiques du ministère de l’Economie, ce 12 octobre. Les motifs d’intérêt général permettant de se dispenser de publicité et de mise en concurrence seront définis par décret, et non laissés à la libre appréciation de chaque acheteur…