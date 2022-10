Marché du travail : les sénateurs adoptent la présomption de démission en cas d’abandon de poste

Répondre à des difficultés de recrutement qui ont augmenté depuis la crise sanitaire. C’est l’objet du projet de loi « portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi », adopté en première lecture par le Sénat le 25 octobre.

Le texte, qui intervient notamment sur le régime de l’assurance chômage, et aborde la valorisation des acquis de l’expérience ainsi que les élections professionnelles, conserve la présomption simple de démission en cas d’abandon de poste intégrée par l’Assemblée nationale, lors du vote en première lecture le 6 octobre dernier. L’idée : priver du bénéfice de l’assurance chômage les salariés qui délaisseraient leur poste de travail sans motif valable.



Contestation de la rupture devant le conseil de prud’hommes

Concrètement, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et s’abstient de reprendre le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence par lettre recommandée (ou par lettre remise en main propre contre décharge), dans le délai fixé par l’employeur, est « présumé avoir démissionné à l’expiration [dudit] délai ».



L’intéressé peut alors contester la rupture de son contrat sur ce fondement devant les prud’hommes. L’affaire sera directement portée devant le bureau de jugement, qui doit statuer « au fonds dans un délai d’un mois à compter de sa saisine ». Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’application de ces nouvelles règles.

Refus de trois propositions de CDI à l’issue d’un CDD

En outre, le texte retouché par les sénateurs prévoit qu’un demandeur d’emploi pourra être exclu du droit à l’assurance chômage en cas de refus de trois propositions de CDI à l’issue de CDD - une seule en cas dans le cadre de l’intérim- au cours de l’année précédente. Sont concernées les propositions « pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, de la même classification et sans changement du lieu de travail ».

Un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés pendant une période de deux ans

La chambre Haute confirme par ailleurs la possibilité de conclure « à titre expérimental », « dans les secteurs définis par décret », un seul CDD ou contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés pendant une période de deux ans. L’expérimentation ne saurait toutefois avoir pour objet ou pour effet « de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».



Autre nouveauté : afin de favoriser l’accès à la certification et l’insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2023, les contrats de professionnalisation pourraient associer des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience.



Le texte, qui fait l’objet d’une procédure accélérée, doit à présent passer en Commission mixte paritaire.