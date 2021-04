Marchal construit une nouvelle usine à Estrablin (38)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Volet roulant Supprimer Auvergne-Rhône-Alpes Supprimer Valider Valider

Marchal, fabricant et assembleur de volets roulants et brise-soleil orientables, va lancer en mai 2021 la construction d’un nouveau site de production à Estrablin, près de Vienne (38).

L’entreprise lyonnaise Marchal qui fabrique et assemble depuis 30 ans

des volets roulants et des brise-soleil orientables à l’est de Lyon,

à Saint-Laurent-de-Mure (69), va construire un nouveau site sur la zone d’activité du Rocher à Estrablin (38), près de Vienne, le long de l’autoroute A7. En effet, régulièrement agrandis, ses locaux actuels ne permettaient

plus de répondre aux attentes des clients et à la croissance de l’entreprise.

Le groupe em2c, qui avait déjà réalisé 1800 m² d’ateliers et de bureaux

pour l’entreprise en 2009, a été sollicité pour la réalisation du nouveau bâtiment d’atelier et de bureaux, conçu en collaboration avec l’architecte Olivier Gaudy et a‘Studio Architecture à Legny (69).

Sur un terrain de 14 000 m² aménagé par la communauté d’agglomération Vienne-Condrieu, le bâtiment s’étendra sur 3 000 m², répartis en 2 500 m² d’activité et 500 m² de bureaux. L’atelier a été conçu pour accueillir un process complet de fabrication, montage, réglage, tests et emballage,

afin de respecter la particularité de fabriquer et d’assembler tous ses produits sur un site unique. Le bâtiment sera doté d’une toiture bi-pente pour optimiser la production d’énergie solaire grâce à 1200 m² de panneaux photovoltaïques. Le rez-de-chaussée de la partie tertiaire accueillera un showroom de 170 m² où produits et motorisations seront exposés sur des modules conçus et réalisés sur-mesure par le groupe em2c.

Le début des travaux est prévu en mai 2021 pour une livraison en janvier 2022.