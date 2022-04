MAQUETTE NUMERIQUE

Si l'esquisse au crayon et la maquette blanche traditionnelle restent des outils prisés des architectes, le numérique fait désormais largement partie du quotidien des agences, innervant toutes les étapes, de la conception au suivi des chantiers, en passant par la présentation des projets. Son fer de lance vient du travail collaboratif autour de la maquette numérique, dont les solutions poursuivent leur enrichissement, de même que les bases de données de matériaux.

Un écosystème - logiciels, plug-in, plateformes Internet - s'est créé au fil des innovations, pour visualiser et fusionner les maquettes, les partager et les annoter effectuer des simulations thermiques, acoustiques, parfois dopées à l'intelligence artificielle ; organiser le chantier, établir des bilans carbone ou financiers. Ces outils couvrent toute la vie du projet : scan d'un état de l'existant, plan 2D ou 3D, suivi des travaux, exploitation du bâtiment, voire déconstruction et réemploi des composants. Les avancées notables aujourd'hui concernent la performance et la facilité d'usage des équipements de capture de la réalité, qui deviennent nomades, grâce aux drones ou aux robots télécommandés.