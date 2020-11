MaPrimeRenov’ : Leroy Merlin est agréé par l’Anah comme mandataire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Maprimerenov Supprimer Les stratégies Supprimer bricolage Supprimer Adeo Supprimer Leroy Merlin Supprimer France Supprimer Valider Valider

En test depuis le 9 novembre 2020 sur neuf magasins, son dispositif autour de MaPrimeRenov' sera étendu à l’ensemble des 141 points de vente de l’enseigne de bricolage au cours du premier trimestre 2021.

Leroy Merlin annonce qu’elle vient d’être agréé comme mandataire par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cadre du dispositif MaPrimeRenov’. L’enseigne de bricolage du groupe Adeo affirme même être le premier distributeur sélectionné par l’établissement public pour accompagner ses clients dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique de leur logement.

Pour pousser ses clients « à sauter le pas », l’acteur numéro un du marché de bricolage propose un « appui » financier, administratif et technique, avec le concours de Kbane, une autre enseigne d’Adeo spécialisée dans les solutions Habitat durable et nouvelles énergies.

Préfinancement de la prime

Dans le détail, dès lors qu’un client aura choisi Leroy Merlin comme mandataire, une équipe dédiée pourra le guider dans la constitution de son dossier de demande d’aide pour bénéficier de MaPrimeRenov’ et ainsi que la Prime Énergie si le client y est éligible. Ensuite, le réseau s’engage à avancer, sur demande, « le montant de MaPrimeRenov’ auquel le client a droit, en fonction de ses revenus et de la nature des travaux engagés » (l’enseigne sera directement remboursée par l’Anah 15 jours après la clôture du chantier). Enfin, il annonce un appui technique « du projet à la mise en œuvredes travaux ». « C’est tout l’écosystème Leroy Merlin qui accompagne les habitants. En magasin, les équipes Isolation, Chauffage, Ventilation et Menuiseries répondent, de concert, aux besoins des habitants. En relais, les artisans partenaires de l’enseigne, tous labellisés RGE, approfondissent les conseils prodigués en se rendant directement au domicile des clients. Si le client le souhaite, ils pourront réaliser les travaux. »

Déploiement au 1er trimestre 2021



Pour affiner les modalités de son action, Leroy Merlin teste, depuis le 9 novembre 2020 et pendant trois mois, son dispositif de guichet unique dans neuf de ses magasins : Caen-Modeville, Saint-Brieux-Langueux, Dinard-Pleurtuit, Orléans-Ingré, Vannes-Theix-Noyalo, Dunkerque-Grande-Synthe, Lille-Lesquin, Poitiers-Chasseneuil-du-Poitou et Créteil-Bonneuil-sur-Marne. « Une fois parfaitement rodé, il sera étendu à l’ensemble des 141 points de vente au cours du premier trimestre 2021. »