MaPrimeRénov’ : l’Anah, la Capeb et la FFB coopèrent pour lutter contre la fraude et accélérer les paiements

Depuis son lancement en 2020, MaPrimeRénov’, principale aide de l’Etat en faveur de la rénovation énergétique, a bénéficié à plus de 1,5 million de ménages et a généré plus de 21 milliards d’euros de travaux, apportant un soutien à l’activité économique des artisans et entreprises du bâtiment. Toutefois, le défi de la rénovation énergétique est mis à mal par la recrudescence des fraudes et la prolifération d’acteurs malveillants aux méthodes de plus en plus élaborées. Cet entrelacs d’escroqueries s’immisce par toutes les failles des dispositifs mis en place par l’Etat.

Alerte sur les délais de paiement

Face à cette situation, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a renforcé depuis quelques mois son plan de lutte contre la fraude, qui comprend différents niveaux de contrôles : en amont de l’attribution de la prime lors de l’instruction du dossier, et après la réalisation des travaux en contrôlant leur achèvement. Or, la Capeb et la FFB ont alerté sur l’allongement des procédures de contrôles qui engendrent des délais de paiement parfois importants, créant des difficultés financières pour les entreprises du bâtiment et les ménages. Les deux organisations professionnelles ont proposé de renforcer leur collaboration avec l’Anah afin de fluidifier le rythme des paiements.

Accélération et communication

La Capeb et la FFB ont été entendues par l’Anah, qui annonce, dans un communiqué commun, leur avoir présenté « les mesures prises pour accélérer le rythme de paiement des dossiers MaPrimeRénov’ contrôlés d’ici la fin du 1er trimestre 2023. »

Les trois parties ont également convenu de lutter conjointement contre la fraude et d’agir de manière réciproque, afin de sécuriser le parcours des ménages et de répondre aux difficultés de trésorerie des entreprises, sans sacrifier la qualité des travaux ni réduire les contrôles nécessaires. Ainsi, l’Anah s’engage « à rester vigilante à la situation des mandataires MaPrimeRénov’ et à renforcer ses actions de communication à leur égard », tandis que la Capeb et la FFB s’engagent « à sensibiliser leurs adhérents pour fluidifier les opérations de contrôles, qui nécessitent le concours des entreprises et des bénéficiaires de MaPrimeRénov. »