MaPrimeRénov' et des boucliers énergie au secours des copropriétés

Dans le contexte d'accélération de l'inflation, les copropriétaires doivent faire face à une double peine : augmentation des charges et baisse du pouvoir d'achat. Dominique Estrosi Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes (LR), s'inquiète de cette situation qui risque de freiner la rénovation énergétique des logements. Elle avance que "les copropriétés de 10 lots principaux minimum ont accumulé en 2021 une dette estimée à deux milliards d'euros et que 90 % d'entre elles sont concernées par des impayés dont le taux moyen s'élevait à 20 % des charges courantes, hors travaux". Dans le cadre des questions au gouvernement, elle lui demande ce qu'il entend proposer pour améliorer le pouvoir d'achat des copropriétaires.

Encourager l'accélération de la rénovation énergétique des logements

Le dispositif "MaPrimeRénov'" pour les collectivités sera prolongé en 2023, souligne le ministère chargé de la Ville et du Logement. Il permettra d'encourager l'accélération de la rénovation énergétique du parc de logements, constatée depuis l'extension du dispositif à l'ensemble des copropriétés en 2021.

Par ailleurs, pour tenir compte de la crise sanitaire et mesurer les impacts de la baisse de l'activité économique sur les ménages, un observatoire national de suivi des impayés de charges dans les copropriétés suivies dans le cadre du plan Initiative Copropriétés (PIC) a été mis en place". "Ces données, articulées avec celles du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires", apportent des renseignements "sur les risques de dégradations des copropriétés".

Enfin, concernant le pouvoir d'achat des copropriétaires, il rappelle que plus de 20 000 copropriétés disposant d'un chauffage collectif au gaz bénéficient d'un bouclier tarifaire depuis le premier semestre 2022, et qu'un « bouclier tarifaire électricité », sera très prochainement mis en place pour l'habitat collectif résidentiel. Un décret est en cours de préparation et sera bientôt publié.

