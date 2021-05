MaPrimeRénov’ : 88% des bénéficiaires sont satisfaits

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Immobilier résidentiel Supprimer Maprimerenov Supprimer Rénovation énergétique Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Les personnes ayant réalisé des travaux liés à un poêle à granulés sont particulièrement satisfaites. C'est moins le cas pour les interventions visant l'isolation des logements.

MaPrimeRénov’ a la cote. Selon une enquête Ipsos réalisée entre le 27 avril et le 4 mai 2021 auprès des bénéficiaires, 88% des sondés sont satisfaits de cette aide destinée à financer les travaux de rénovation énergétique dans les logements. C’est deux points de moins par rapport au sondage réalisé en janvier dernier.

Le niveau de satisfaction le plus haut concerne des travaux liés à un poêle à granulés (93%) ; le plus bas, l’isolation (79%). Les bénéficiaires interrogés se déclarent en outre satisfaits des délais de traitement des dossiers (à 82%) et du montant de l’aide accordé (87 %).

Sans cette aide, deux ménages sur trois n'auraient pas franchi le pas

Autre enseignement de l’étude : MaPrimeRénov’ est perçu comme un dispositif incitatif utile. En effet, 69% des ménages interrogés n’auraient pas entrepris de travaux sans cette aide. Le taux atteint 86% pour des travaux de ventilation, 81 % pour des opérations liés à une pompe à chaleur air/eau.

L’échantillon comprend 13 590 personnes issues d’un fichier de bénéficiaires. Une majorité écrasante (96 %) vit dans une maison individuelle, principalement en zone périurbaine (40 %).

Plus de 280 000 dossiers MaPrimeRénov’ ont été déposés depuis le 1er janvier 2021, soit plus de la moitié de l’objectif fixé cette année (500 000).

