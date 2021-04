Mapei veut faciliter la préparation des chantiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer MAPEI Supprimer Valider Valider

La solution digitale « Mon chantier avec Mapei » doit faciliter la préparation de chantier de ses clients en leur faisant gagner du temps.

Disponible sur ordinateur, sur smartphone ou tablette, « mon chantier avec Mapei » est un nouveau service digital innovant se félicite Céline Lala, chef de marché Mapei France « nous avons développé un outil qui permet de gagner du temps dans la préparation du chantier. Intuitif, et accessible partout, cet outil répond ainsi à un besoin venu du terrain. Il permet aux artisans et entreprises de préparer facilement leurs chantiers et aux vendeurs distributeurs d’apporter une solution technique sur mesure à leurs clients. » Avec un objectif avoué de proposer une solution personnalisée selon les caractéristiques du chantier quel que soit sa configuration pour la pose de revêtements de sols ou de mur, et de réparation. Ergonomique, le site (ou l’application) est très simple d’utilisation : il suffit de créer un compte puis de renseigner en quelques clics les informations concernant le chantier à effectuer. A partir de ces informations renseignées, une solution est proposée pour répondre aux besoins du chantier avec les produits à utiliser, leur quantitatif, les informations techniques ainsi que les coordonnées des interlocuteurs commerciaux et techniques Mapei, de sa région. Des tutos vidéo sont également disponibles en bas de page.



Enregistrer son chantier



Avec un parti pris fort de proposer une solution et pas plusieurs produits qui laisseraient à l’artisan le choix à faire. Céline Lala s’en explique : « c’est une demande de nos clients, ils veulent qu’on les accompagne et qu’on leur propose le meilleur choix. Nous faisons des choix produits pour les conseiller et les diriger. » Afin de faciliter encore un peu plus la gestion des chantiers, une fonction appréciée par les utilisateurs est disponible, celle de pouvoir enregistrer ses chantiers et favoris pour les retrouver facilement.

Le lancement de « mon chantier avec Mapei » est également accompagné d’un vaste plan de communication. D’abord en interne avec des webinar, une communication internet et un jeu quizz avec des cadeaux à gagner. Puis, dans un deuxième temps en externe avec là encore un jeu quizz avec des lots à gagner, des goodies dédiés, un clip d’animation, des e-mailings et une communication sur le sujet via le site internet.

A noter que cet outil digital se veut évolutif et sera donc amené à s’enrichir au fur et à mesure du temps, de nouvelles références et de nouveaux services.