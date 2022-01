Mapei France se renforce sur le marché des résines synthétiques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer MAPEI Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

La filiale française du fabricant italien de produits chimiques pour le bâtiment vient de mettre la main sur Resipoly Chrysor et de sa filiale Eurosyntec.

Afin d’asseoir son développement, Mapei France a annoncé début janvier 2022 l’acquisition auprès du Groupe SMAC de la société Resipoly Chrysor et de sa filiale Eurosyntec, toutes deux spécialisées dans les résines synthétiques. Créée en 1958, Resipoly est implantée en France à travers trois sites de production : Villeneuve-le-Roi (94), Vénissieux (69) et Saint-Mars-La-Brière (72). L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes à base de résines de synthèse pour la réalisation de revêtements de sol, de systèmes d’étanchéité, de protection de surfaces et autres travaux spéciaux. En 2021, son chiffre d’affaires s'est élevé à 22 M€.

Renforcer la diversification des activités

Dans un communiqué, Christophe Jeauneau, directeur général de Mapei France, a déclaré : « Après l’intégration en 2019 de Tecnopol France, spécialiste de solutions d’étanchéité pour le bâtiment, nous poursuivons notre développement et nous renforçons, avec Resipoly, notre savoir-faire dans le domaine des résines et des revêtements de sols. Ce rapprochement va également permettre de mettre en oeuvre des synergies, tant sur le dispositif industriel que sur les services et la logistique offerts à nos clients et partenaires respectifs. »