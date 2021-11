Manzat : les travaux d’aménagement du bourg se poursuivent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Valider Valider

Le chantier d’aménagement du bourg de Manzat continue. Un cheminement piéton reliant la place du 14-Juillet et la place de l’Église va voir le jour.

Ces travaux d’aménagement, dont l’achèvement est prévu avant la fin de l’année 2021, incluent la construction d’un escalier en cascades et d’une passerelle qui permettront la liaison en partie basse du parc. En outre, un dénivelé sera utilisé pour créer des gradins permettant l’utilisation de cet espace pour de petits spectacles ou concerts. Par ailleurs, l’espace des enfants sera modifié et une petite place en belvédère agrémentera l’entrée du parc en partie haute, côté église.



Cinq entreprises prendront en charge ces opérations : Arte Facto Bureau d'études paysager, VRD Ingénierie et Sanchez BTP pour les gros œuvres et la maçonnerie, Dorrel pour la ferronnerie et ID Verde pour l’aménagement des espaces verts.



Le coût total de ces travaux s’élève à 336 k€ avec le financement de l’État (30 k€), de la Région (52,6 k€) et du Département (46,7 k€), et un autofinancement de 206,8 k€.