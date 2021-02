Mantes-la-Jolie : la tour Neptune se refait une beauté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La tour Neptune, à Mantes-la-Jolie, aura un nouveau visage d’ici un peu plus d’un an.

La tour Neptune, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), dans le quartier du Val Fourré, fera peau neuve en avril 2022. La réfection de ce bâtiment de 17 étages et de 72 logements s’inscrit dans le cadre de l’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN) et du programme de rénovation urbaine du Val Fourré. La signature du lancement de ce projet de longue date a réuni dernièrement les partenaires de l’ORCOD-IN. Pour rappel, ce programme, estimé à plus de 3,3 M€, est financé par l’Agence nationale de l’habitat (61 %), le conseil régional d’Île-de-France (28 %), la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (5 %) et la prime Habiter Mieux (4 %). Les copropriétaires apporteront, quant à eux, une aide à hauteur de 2 % chacun (soit 700 €).

La restauration de cette tour sera aussi bien visuelle qu’énergétique. Le projet prévoit une baisse de consommation de 43 % sur quinze ans. Cette rénovation énergétique concernera les logements, les parties communes, les façades ainsi que la toiture.