ManoManoPro se rapproche des artisans avec une appli

La plateforme de ManoMano dédiée aux professionnels lance le 8 octobre 2020 son application BtoB.

La marketplace spécialisée sur le bricolage et le jardinage ManoMano a de grandes ambitions sur les pros et ne s’en cache pas. « La vente aux professionnels est une activité clé pour nous, explique Lorraine Valsasina, directrice de l’activité B to B. Elle doit atteindre 50 % de notre volume d’affaires d’ici à 2024 ». Pour y parvenir, la plateforme française lance l’application ManoManoPro (disponible sur l’App Store et Google Play). Elle permet d’accéder à l’ensemble du catalogue (36 000 références), de bénéficier de conseils de « spécialistes du bâtiment » en avant-vente comme en SAV, de passer commande, de suivre les livraisons, de consulter l’historique de commande et de la renouveler.

Simplifier la vie

« Nous avons pensé cette application en collaboration étroite avec les professionnels du bâtiment pour répondre à leurs enjeux et leur faire gagner du temps au quotidien. Avec cette application, nous proposons aux professionnels un outil qui leur simplifie la vie en étant directement dans leur poche, accessible partout et tout le temps ! », poursuit Lorraine Valsasina.

Un code promo pour première commande

Le stock est garanti et la livraison est plus rapide et gratuite à partir de 250 € d’achats. Et à partir du 8 octobre, un code promo de 20 € TTC est offert pour toute première commande depuis l’application, à découvrir sur la home page de l’application.