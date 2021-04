ManoManoPro s’adresse aux clients des négoces

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Communication Supprimer France Supprimer Valider Valider

La plateforme de ManoMano dédiée aux professionnels communique pour la première fois auprès des artisans et PME du bâtiment via une campagne d’affichage à proximité des négoces.

ManoManoPro, la plateforme de ManoMano dédiée aux professionnels du bâtiment, a décidé de communiquer pour la première fois auprès de sa cible. Elle a lancé dans toute la France une campagne d’affichage à proximité des négoces. Elle y interpelle les artisans avec les slogans suivants : « Mais qu’est-ce que vous faites là » ; « Moins de temps pour commander, plus de temps sur vos chantiers »...

« Inciter avec humour »

D’après l’e-commerçant français, « cette campagne va les interpeller directement sur leurs lieux d'approvisionnement habituels pour les inciter avec humour à penser à la commande en ligne sur www.ManoManoPro.fr ou sur sa récente application mobile ManoManoPro. »

Campagne radio et sur le périphérique parisien

Le dispositif est complété par une campagne OOH (pour "digital out of home" ou affichage extérieur digital) pendant un mois sur le périphérique parisien et par une campagne radio nationale qui doit deux semaines.