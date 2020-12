ManoManoPro restitue les frais de livraison

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer e-commerce Supprimer France Supprimer Dans les agences Supprimer Valider Valider

La plateforme de ManoMano dédiée aux professionnels propose de transformer les frais de livraison en coupons de réduction.

ManoManoPro, la plateforme dédiée aux professionnels de la marketplace ManoMano, lance une nouvelle opération commerciale pour les fêtes de fin d'année. Dès le 3 décembre, et jusqu'au 31 décembre 2020, elle transforme « les frais de livraison en coupons de réduction ». D’après le communiqué, pour chaque commande effectuée, « les artisans recevront le lendemain le coupon de réduction correspondant au montant de la livraison. Ils pourront ainsi bénéficier de réductions intéressantes non seulement sur les 50 000 produits pro de ManoManoPro mais aussi sur les plus de 5 millions de références du catalogue ManoMano. L'offre est valable sous deux semaines après la commande et dès 50€ d'achat. »

