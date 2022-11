ManoManoPro mise sur les promo

En 2021 lors du Black Friday, ManoMano, la maketplace spécialisée dans le bricolage, la maison et le jardin, avait observé une hausse de la fréquentation des artisans du bâtiment de 57 % et une demande multipliée par quatre. « Aujourd’hui, les professionnels aussi sont à la recherche d’opportunités pour anticiper leurs chantiers et optimiser leurs dépenses dans un contexte d’inflation, explique la directrice marketing BtoB de ManoMano, Roxane Labat. En raison de ce contexte, la plateforme a décidé de lancer du 22 au 28 novembre prochain une opération de promotion sur ManoManoPro, la version professionnelle de la place de marché. Baptisée Prodays, elle proposera des « réductions allant jusqu’à 60 % sur de grande marques ainsi qu’une remise exceptionnelle allant jusqu’à 120 € sur l’ensemble du catalogue ».