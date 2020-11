ManoMano s’attaque aux artisans espagnols et italiens

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer e-commerce Supprimer Cross canal Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

La marketplace spécialisée sur le bricolage, la maison et le jardin accélère son expansion européenne en s'attaquant aux pros du BTP. Elle lance ManoManoPro, l’offre réservée aux artisans du bâtiment, en Espagne et en Italie.

L’Europe « est primordiale pour nous, explique dans un communiqué, Philippe de Chanville, président et co-fondateur de ManoMano. Le marché du bricolage y représente près de 400 milliards d’euros dont 200 milliards pour le BtoB. La digitalisation de ce dernier constitue donc une opportunité commerciale majeure ». C’est dans ce contexte que la plateforme de vente en ligne française vient d’annoncer le lancement en Espagne et en Italie de ManoManoPro, l’offre réservée aux artisans. D’après la marketplace, le BTP est « un secteur à fort potentiel » dans ses deux pays. Et Christian Raisson, l’autre président et co-fondateur de ManoMano, de préciser : « Depuis 2012, près de 86 000 entreprises ont été créées en Espagne dans ce secteur. »

Service Fulfillment en Italie

Par ailleurs, depuis le 9 novembre, pureplayer met à disposition un service de logistique et après-vente pour les 600 marchands italiens partenaires de la plateforme. Située à Crémone en Lombardie, la plateforme logistique est gérée par Katoen Natie. D’après le communiqué, ce service va permettre « aux marchands de se concentrer sur leur cœur de métier en les libérant des tâches logistiques, de préparation de commande, de transport et de suivi des opérations. »