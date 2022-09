ManoMano Pro lance son nouveau programme de fidélité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

La version professionnelle de la marketplace décline trois niveaux de primes pour ses clients.

Cuivre, argent, or : ce sont les trois niveaux du club de fidélité lancé par ManoMano Pro. Dès le premier achat, le pro accède au statut Cuivre. Il bénéficie alors d'un reversement de 1,5 % de ses achats, activable sous forme de bon, toutes les deux commandes. Il passe au niveau Argent à partir de 6 achats (sur un an maximum), avec un taux de 2,5 % et un accès à des ventes privées, de même qu'un service d'aide pour préparer ses commandes. Au-delà de douze achats, le niveau Or donne droit à 3 % en plus des services déjà mentionnés. "Nous l'avons lancé cet été, mais nous démarrons l'activation en cette rentrée, avec des SMS, des newsletters...", détaille Roxane Labat, directrice du marketing de ManoManoPro.



La version pro de la plateforme annonce compter parmi ses inscrits un quart des artisans de France, et déclare que le business professionnel pèse 20 % de son volume d'activité, avec une croissance plus rapide que l'ensemble de la plate-forme.