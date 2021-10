ManoMano externalise la gestion de sa nouvelle plateforme logistique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer e-commerce Supprimer Plateforme logistique Supprimer France Supprimer bricolage Supprimer Valider Valider

Le-commerçant spécialisé dans le bricolage, la maison et le jardin, a confié à ID Logistics la gestion de son nouveau site national de Chartres pour une durée de trois ans.

ManoMano, qui fait face à une activité en forte croissance, a décidé l’ouverture d’une nouvelle plateforme logistique nationale. Située à Châtres (77), elle est, d’après un communiqué, « adaptée pour absorber la hausse d’activité du spécialiste de l’e-commerce et la montée en puissance de son offre ManoFulfillment ». Elle dispose d’une surface de 36 000 m² et peut réceptionner 14 000 camions et containers, décharger 137 000 palettes et 549 000 petits colis. Pour la partie expédition, le site prévoit le chargement d'environ 9 000 camions et de 196 000 palettes.

Jusqu'à 109 000 emplacements

Après avoir exploité en propre un premier site en France, la marketplace a décidé d’externaliser la gestion de cet entrepôt à ID Logistics. Selon le logisticien, « le site a démarré son activité de réception, stockage et d’expédition mi-septembre 2021, en gérant dans un premier temps 37 000 emplacements. À partir de mars 2022, la montée en puissance continuera avec la gestion de 49 000 emplacements. C’est à partir de septembre 2022 que le site atteindra son pic d’activité, avec 109 000 emplacements utilisés.»

Jusqu'à 210 salariés

Pour accompagner cette hausse progressive d’activité, 91 salariés en CDI ont déjà été recrutés.110 sont prévus pour 2022 et près de 210 au total pour 2023. L’activité du site fonctionnera, dans un premier temps, en deux équipes puis à trois équipes de novembre à décembre, périodes stratégiques à forte activité.