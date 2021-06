ManoMano embauche une ancienne directrice marketing et e-commerce de la Fnac

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer e-commerce Supprimer Mouvements Supprimer France Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

La marketplace spécialisée dans le bricolage, la maison, et le jardin en ligne, annonce la nomination de Katia Hersard au poste de Chief Growth & Marketing Officer.

ManoMano, « leader européen du bricolage, de la maison, et du jardin en ligne », vient d’annoncer la nomination de Katia Hersard au poste de chief growth & marketing officer. Après plus de 9 ans passées à La Fnac notamment comme directrice du marketing et du e-commerce, elle aura « pour mission et chantiers prioritaires le pilotage des stratégies marketing, la performance commerciale ainsi que le développement de la vision client et de la marque ManoMano aussi bien en France qu’au sein des 5 autres marchés (Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni et Belgique) ».