ManoMano : bond des ventes des poêles à bois et pellets

D’après ManoMano, « les ventes d’appareils alternatifs au chauffage classique et de solutions d’isolation » ont connu « un bel engouement » auprès des particuliers en France. La marketplace spécialisée dans le bricolage et le jardinage a enregistré sur les mois d’octobre et novembre une hausse des ventes de 78 % par rapport aux mêmes mois en 2021. Ainsi, elle a écoulé 29 cheminées par jour. Sur les appareils de régulation de chauffage, même constat : il s’est vendu six robinets thermodynamiques et deux thermostats de chaudière toutes les heures.

Idem chez les pros

Un boum que l’on retrouve aussi sur sa plateforme dédiée aux professionnels ManoManoPro. L’acteur français a observé une croissance de 90 % sur les produits liés à la rénovation énergétique. « Les secteurs plomberie et chauffage sont les plus demandés avec une croissance de +90% sur les trois derniers mois (…). Les ventes de poêle à bois ou chaudières à pellets enregistrent notamment une hausse très significative de 274% témoignant de cette tendance. »