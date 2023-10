Manifeste en faveur d'une politique fiscale plus modeste mais plus réaliste

À côté de la construction neuve, la restauration immobilière et la transformation du bâti existant permettent de répondre au premier objectif de la politique du logement : fournir un logement décent et abordable à chacun. Or, son coût et sa complexité tant technique que juridique nécessitent des dépenses fiscales pour répondre à cet objectif d'intérêt général. Cependant, ces dépenses doivent connaître des améliorations qui ne sont ni inconnues ni complexes, pour permettre au logement de répondre aux nouveaux défis sociaux et environnementaux.