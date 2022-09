Malgré le contexte inflationniste, les artisans du bâtiment se portent bien

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Conjoncture Supprimer Artisanat Supprimer Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

La note de conjoncture de la Capeb, établie avec Xerfi, affiche un taux de croissance de 3 % des artisans du bâtiment au 2e trimestre 2022 par rapport au 2e trimestre 2021.

Selon la note de conjoncture de la Capeb établie avec Xerfi, les chefs d'entreprise estiment à 26 % en moyenne la hausse des prix entre janvier et juillet 2022 - les métiers de la serrurerie-menuiserie étant les plus concernés avec une hausse perçue à 29 %. 81 % des entreprises déclarent désormais, en juillet, répercuter la hausse des prix. Les métiers où le prix des matériaux pèse le plus (électricité, menuiserie-serrurerie) répercutent logiquement davantage que les métiers où la main-d'oeuvre pèse davantage (maçonnerie, peinture) dans le devis final. Les entreprises ont répercuté en moyenne 60 % des hausses. En moyenne, les artisans interrogés estiment à 32 % le poids des achats de matériels dans leurs frais généraux. Au 2e trimestre 2022, 74 % des entreprises déclarent rencontrer davantage de difficultés d'approvisionnement, une proportion en forte hausse. Elles subissent ainsi à 70 % une modification des plannings, 51 % ont réduit la durée de validité des devis, 37 % ont réorganisé les équipes et 29 % recherchent de nouveaux fournisseurs. La brutalité de certaines hausses reste un point bloquant pour un certain nombre d'artisans. "Nous nous étions battus pour un délai de prévenance minimal d'un mois dans la déclaration de solidarité présentée en juillet, que nous n'avons du coup pas signée, la solidarité exprimée nous paraissant finalement assez mince", a rappelé Jean-Christophe Repon, président de la Capeb. Ce dernier a toutefois déclaré attendre beaucoup des prochaines Assises du bâtiment, prévues en principe le 22 septembre prochain.

Sur le même sujet "Nous attendons l'organisation des Assises du Bâtiment", J.-C. Repon (Capeb)

De 2 à 2,5 % de croissance en 2022

L'activité reste toutefois bien orientée, 69 % des artisans interrogés anticipant la stabilité. La croissance au 2e trimestre 2022 atteint 3 % par rapport au 2e trimestre 2021, plaçant la hausse d'activité sur une tendance annuelle à 3,5 %. La tendance dans le neuf est à 2,7 %, mais à 3,9 % en entretien-amélioration des logements. Les travaux de performance énergétique surperforment, à 4 %. Les travaux de menuiserie-serrurerie et d'électricité décrochent légèrement par rapport à la moyenne. La Capeb prévoit une croissance de l'activité artisanale entre 2 et 2,5 % des artisans du bâtiment cette année. "Le ralentissement est évident pour le deuxième semestre, mais son ampleur reste difficile à évaluer", précise le président de la Capeb.

Le carnet de commandes se réduit légèrement, à 101 jours de travail début juillet, versus 103 début avril, mais reste à un niveau élevé. Le besoin de trésorerie augmente légèrement d'un point sur la même période, passant de 15 à 16 %. Le besoin se situe en moyenne à 20 000 €, stable par rapport au trimestre précédent. L'emploi salarié à augmenté de 2,3 % entre le T2 2022 et le T2 2021. Côté créations et défaillances, les deux augmentent, avec 2,1 % de créations supplémentaires, et 27,9 % de défaillances supplémentaires - mais le nombre en était particulièrement faible l'an dernier. Côté marges, une petite dégradation est observée, dans le contexte de hausses de prix. 80 % des entreprises répercutant désormais les hausses, cette dégradation reste toutefois maîtrisée, précise la Capeb. 36 % des entreprises déclarent une baisse de marges au T2 2022, versus 5 % déclarant des marges en hausse.

La Capeb demande par ailleurs que la TVA soit abaissée à 5,5 % sur les travaux de rénovation dès lors que trois entreprises au moins interviennent. Un encouragement à des travaux globaux. La Capeb appelle également à un report de l'entrée en vigueur des ZFE comme de la REP, dont les contours restent très flous.