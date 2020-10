Malgré la crise, Covivio poursuit ses investissements dans l'hôtellerie de luxe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Tertiaire Supprimer Immobilier de luxe Supprimer Covivio Supprimer Résultats trimestriels Supprimer France Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Acquisitions d'hôtels, cessions de bureaux, ouvertures d'espaces de coworking... Pour faire face à la crise, l'ex-Foncière des Régions ajuste ses investissements.

Sur les neuf premiers mois de l’année, la foncière Covivio a dégagé un chiffre d’affaires de 464 millions, en recul de 9,1 %.

Ce manque à gagner s’explique par la baisse des revenus en hôtellerie (-51 % sur les neufs premiers mois 2020 comparé à la même période en 2019). En effet, si 97 % des hôtels de Covivio ont rouvert, les restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire continuent de peser fortement sur les taux d’occupation des établissements, compris entre 20 et 35 % en moyenne (contre 39 % en août et 7 % en mai) ainsi que sur la performance des loyers variables indexés sur le chiffre d’affaires des hôtels et sur les contrats de management (-74 % à périmètre constant).

Acquisition de 8 hôtels de luxe

Malgré ce « climat d’incertitude », Covivio se dit « confiant dans les perspectives à long terme pour le tourisme en Europe ». A tel point qu’il vient de finaliser, le 7 septembre 2020, l'acquisition de huit hôtels de luxe, comprenant au total 1115 chambres, situés dans des localisations « prime », à Rome, Florence, Venise, Nice, Prague et Budapest, pour un montant de 573 M € (dont 86 M€ de travaux).

Dans ce portefeuille, se trouvent plusieurs hôtels emblématiques, comme le Palazzo Naiadi à Rome, le Carlo IV à Prague, l’hôtel Plaza à Nice ou le NY Palace à Budapest. Ces 8 hôtels seront opérés par NH Hotel Group à travers des baux long terme de 15 ans fermes, extensible à 30 ans.

Renouvellement de baux avec Orange

En parallèle, l’ex-Foncière des Régions poursuit la cession d’actifs de bureaux. Depuis le début de l’année, elle a signé pour 491 M€ part du groupe de nouveaux accords de cessions, dont 190 M€ en France et 139 M € en Italie, et confirme son objectif de 600 M€ de cessions en 2020.

Sur ce marché attentiste, où la demande placée est en forte baisse, Covivio a malgré tout enregistré plusieurs opérations significatives, parmi lesquels le renouvellement de baux avec Orange portant sur 23 actifs en France et 47 600 m² (sur 110 000 m² de renouvellement de baux au total), la signature de 14 600 m² de nouvelles locations ainsi que la commercialisation de ses nouveaux espaces de travail flexibles Wellio.

A Paris 5è, le site Wellio des Gobelins, qui se développe sur 4500 m², a été entièrement commercialisé six mois avant sa livraison prévue en mars prochain, tandis qu’à Milan, le premier « Wellio » italien, ouvert fin août, est occupé à 61 % et accueille des entreprises internationales qui ont choisi d’y implanter leur siège.

