Malerba, une entreprise ultralocale acquise à l’ultramodernité

Stores et fermetures

Loin de souffrir de sa situation enclavée entre les départements du Rhône et de la Loire, l’entreprise de blocs-portes Malerba fait feu de tout bois (et métal). Dans son arsenal anti-crise : des lieux de stockage bien répartis et des étapes de fabrication intégrées pour mieux rayonner dans tout l’Hexagone.