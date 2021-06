Malerba, nouveau catalogue Habitat individuel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Revendiquant cette année un demi-siècle de production Made in France, Malerba, fabricant référent sur les marchés des blocs-portes techniques, vient d’éditer un catalogue réunissant l’ensemble de ses références produits dédiées à l’habitat individuel.

Cette édition de 72 pages, abondamment illustrée, structurée en 4 sections, présente toute l’étendue des solutions Malerba en blocs-portes d’entrée, blocs-portes de communication intérieure et blocs-portes multi-usages, ainsi que leurs données

techniques.

L’intégralité des gammes de décors et leurs finitions y est représentées et permet de mieux cerner toute la richesse de l’offre Malerba : plus de 10 gammes de décors comportant chacune de nombreux modèles, 13 finitions laquées, 5 finitions revêtues PVC, 44 finitions stratifiées, etc. Cependant choisir une porte, et tout particulièrement une porte d’entrée, ne se résume pas qu’à une question de décors. Il s’agit avant tout, de sélectionner une solution technique avec des performances attestées telles que la résistance à l’effraction, l’isolation thermique ou encore l’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent.

Pour ce faire, l’industriel rhônalpin met à disposition un cahier technique décrivant chaque bloc-porte, qui fourmille d’informations détaillées concernant les différentes typologies d’huisseries et leur mise en œuvre.

Bien sûr, les collections commercialisées ces derniers mois sont à l’honneur comme la gamme Ton Bois - une collection de décors revêtus PVC avec des finitions bois hautement réalistes, la gamme Presta - une collection de portes prêt-à-poser finies d’usine et la gamme Fiber Styl’ – une collection de décors stratifiés avec joncs métallique encastrés.

Le catalogue sera disponible à compter du 28 juin 2021 dans le réseau Malerba Distribution, auprès des agents commerciaux du réseau Malerba et en version dématérialisée sur le site www.malerba.fr

