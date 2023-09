Malerba publie son premier rapport RSE et dévoile sa stratégie

Comme bon nombre de ses confrères, Malerba se penche au chevet de la planète et a entamé une indispensable révolution en matière de responsabilité sociale et environnementale. Riche de nombreuses initiatives en la matière, l’entreprise de Cours-la-Ville (69), au nord de Lyon, vient d’éditer son premier rapport RSE. Établi sur la base des données recueillies au cours de l’exercice 2022, ce document exhaustif de 56 pages, véritable état des lieux à 360°, affiche clairement, outre des initiatives concrètes déjà réalisées, les axes de travail et d’amélioration pour les années à venir.`

© Olivier Ramonteu Laura Garnier-Fayol, responsable santé, sécurité au travail et RSE chez Malerba,

Des enjeux stratégiques et des objectifs clairs

Chargée de piloter la démarche chez Malerba, Laura Garnier-Fayol, responsable santé, sécurité au travail et RSE chez Malerba, précise : « Nous en sommes au tout début. La démarche va progressivement se structurer au fil du temps. Le rapport RSE 2022 met en lumière tout le travail que nous avons réalisé depuis l’année dernière, à savoir collecter une grande variété de données clés, bâtir les indicateurs qui vont nous permettre de piloter nos efforts dans les années à venir et, de manière plus globale, considérer la RSE en tant que sujet à part entière, ceci aux différents niveaux de notre organisation. A présent, nous travaillons sur la formalisation de nos objectifs et la définition d’un plan d’actions. »

Avec pour objectif de contribuer à un monde plus sûr, Malerba a ainsi identifié cinq axes de travail largement abordés au sein de son rapport RSE, qui lui servent de lignes directrices : réduire son empreinte environnementale ; décarboner ses solutions ; être attentif et cultiver les talents de ses collaborateurs et partenaires ; participer au développement des territoires. Un dernier enjeu, portant sur la gouvernance et l’éthique, fera l’objet d’un travail de fond pour les années à venir.

A ce jour, des objectifs chiffrés n’ont pas encore été définis. Toutefois, les ambitions de Malerba sont claires dans son rapport.

© Serge Chapuis Le pourcentage de déchets valorisés chez Malerba, tous déchets confondus, de 76 %.

Décarbonation : les métaux recyclés et le bois certifié en hausse

Concernant la réduction de son empreinte environnementale, des investissements significatifs ont déjà été réalisés commePar ailleurs, quelque 94 257 kWh ont été produits via des panneaux photovoltaïques (2 488 m² surface de panneaux installés) ; 1 192 tonnes de copeaux, sciures et poussières ont été valorisés en bois énergie. Le pourcentage de déchets valorisés chez Malerba, tous déchets confondus, de 76 %.

D’autres initiatives sont en cours de déploiement pour réduire de façon importante les émissions carbones des sites de production, notamment via un projet de récupération de chaleur fatale. Des réflexions concernant la composition et le contenu carbone de ses produits sur tout leur cycle de vie sont également en cours de maturation.

© Olivier Ramonteu David Palmero, directeur commercial de Malerba.

Malerba confirme ainsi sa volonté d’augmenter la proportion d’aciers décarbonés utilisés, même si l’entreprise utilise déjà, dans ses productions, 9 % d’aluminium recyclé et 19 % d’acier recyclé de provenance européenne, comme le souligne David Palmero, directeur commercial : « on le sait peu, mais nos produits, outre le fait qu’ils disposent tous de FDES, présentent pour la plupart un profil environnemental attractif. Ainsi, 19 % des aciers et 9 % de l’aluminium utilisés dans nos produits proviennent de sources recyclées et 45 % des bois et 91 % des panneaux à base de bois que nous utilisons sont certifiés PEFC ! »

Les chutes de bois revalorisées localement

Pour revaloriser ses déchets de bois, Malerba travaille en circuit court avec une société locale, Einna Biocombustibles, spécialisée dans la production et la distribution de granulés de bois. La PME, située à Amplepuis à proximité des usines Malerba, assure la collecte des déchets de bois dans un rayon de 25 kilomètres et effectue les livraisons de pellets dans un rayon de 60 kilomètres. « Nous récupérons en moyenne 30 m3 de copeaux chaque jour chez Malerba, soit l’équivalent de 4 tonnes », explique Lionel Zordan, dirigeant de Einna Biocombustibles. « La fréquence des navettes de collecte varie en fonction des sections usinées et du volume d’activité. Notre taille et notre volonté de travailler en circuit court permet aux entreprises du territoire, comme Malerba, de valoriser leurs déchets localement. Cela permet de proposer aux habitants un moyen de chauffage efficace et adapté à notre zone de moyenne montagne où les hivers sont assez rigoureux. »

Réduction de la pénibilité et de l’accidentologie

Comme toute société responsable, Malerba est attentive à la santé, la sécurité et au bien-être de ses collaborateurs et inscrit ces thématiques au cœur de ses réflexions et de ses plans d’actions. L’entreprise continue ainsi de déployer, comme elle l’a toujours fait par le passé, des programmes d’investissements ambitieux, avec pour objectifs de réduire tant la pénibilité que l’accidentologie (477 formations liées à la sécurité représentant plus de 6 000 heures, 54 postes aménagés). L’illustration parfaite s’incarne par exemple, dans la mise en place au sein de son usine 10 de l’ErgoPack, un outil de cerclage automatique ayant diminué drastiquement les gestes et les mauvaises postures lors des opérations d’emballage. Grâce au succès rencontré auprès des collaborateurs et collaboratrices, ce projet sera prochainement déployé sur d’autres sites Malerba.

© Serge Chapuis Malerba continue de déployer des programmes d’investissements visant à réduire la pénibilité et l’accidentologie.

Un travail sur la marque entreprise pour faciliter les recrutements

Par ailleurs, la mise en place de son propre service de prévention de santé au travail autonome, avec l’aval de la DRIEETS, est également l’un des facteurs clefs du succès de l’entreprise (455 consultations réalisées, 938 examens pratiqués). En effet, ce service assure un suivi personnalisé de chaque salarié et travaille en étroite concertation avec les sites de production en vue de l’amélioration constante de la prévention et de l’adaptation des postes de travail.

D’autre part, au même titre que de nombreuses industries aujourd’hui, Malerba fait face à des problématiques de recrutement. Installée dans un bassin d’emploi dynamique et d’accès difficile, l’entreprise adapte sa culture pour mieux prendre en compte les aspirations à la qualité de vie au travail. Pour preuve, l’enjeu 4 de sa politique RSE (Cultiver les talents de ses collaborateurs) ne compte pas moins de 12 indicateurs portant cette thématique (diversité, équité, montée en compétence…).

© Malerba Malerba affiche un index égalité femmes-hommes au-dessus de la moyenne nationale (89%).

Privilégier les acteurs de proximité

S’impliquant dans les initiatives locales pour intégrer et former des collaborateurs aux profils divers mais toujours motivés,Pour préparer le futur, Malerba ambitionne également de développer l’alternance pour faciliter ses recrutements, sachant que la féminisation des postes dans ses usines s’opère déjà au travers de programmes de formation et d’adaptation des postes.

Enfin, le dernier volet d’action Malerba concerne le développement des territoires dans lesquels l’entreprise est installée. Que ce soit à Cours-la-Ville (69), à Thizy-les-Bourgs (69), à Montagny (42) ou dans les zones occupées par les sites Malerba Distribution, maillant tout le territoire français, l’entreprise privilégie historiquement et au quotidien les acteurs de proximité avec pour volonté, de contribuer au développement du tissu économique local et national. A titre d’exemple, entre 2014 et 2022, plusieurs prestataires locaux ont assuré le remplacement de l’ensemble de l’éclairage des usines Malerba par des modules LED, ce qui se traduit par une réduction de la consommation électrique de quelque 500 000 kWh.





© Olivier Ramonteu Bruno Malerba, président de l'entreprise familiale.

Si Malerba annonce déjà que 27 % de ses achats sont enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), elle ambitionne d’accroître encore ce chiffre dans le futur et de renforcer le montant des achats effectués auprès des centres d’aide par le travail (324 548 euros en 2022 auprès des ESAT et EA, en plus de l’équivalent de 11 emplois à temps plein de travailleurs handicapés). « La question de la responsabilité se pose aujourd’hui à chacun de nous avec plus d’acuité. Dans la sphère personnelle comme dans la sphère professionnelle, nul ne peut en ignorer les enjeux », explique Bruno Malerba, président de Malerba. « C’est pourquoi, j’ai décidé d’initier une démarche RSE structurée chez Malerba qui nous permette de renforcer nos efforts en la matière, de partager plus largement avec nos collaborateurs, clients et parties prenantes et de créer une dynamique positive pour un développement plus harmonieux. Je crois sincèrement que la démarche entreprise trouvera un écho favorable dans chacun d’entre nous et qu’elle fédérera toutes nos énergies. »