Malerba Distribution Sud-Ouest ouvre près de Bordeaux

Référence sur le marché des portes techniques, Malerba a ouvert le 6 avril 2021 son septième point de vente Malerba Distribution au Haillan (33) près de Bordeaux, pour couvrir la région Sud-Ouest.

Malerba Distribution Sud-Ouest vient compléter un réseau désormais présent en Ile-de-France (Nord et Sud), à Lyon, Rennes, Marseille et à La Réunion. Implanté au 12, Rue Caroline Aigle au Haillan, à moins d’un kilomètre de la rocade bordelaise, le nouveau dépôt Malerba Distribution offre un accès rapide aux autoroutes A63 (Biarritz), A62 (Toulouse), A89 (Périgueux) et A10 (Saintes). Il couvre ainsi une zone géographique d’une quinzaine de département, allant de La Rochelle au Pays basque au Sud, et jusqu’à la Corrèze à l’Est.

Comme les six autres points de vente du réseau, ce dépôt vise à assurer une présence physique sur le terrain, en permettant à ses clients professionnels – menuisiers, serruriers, artisans, poseurs – de s’approvisionner rapidement sur des produits standards des marques Malerba et Montibert.



Une offre standard rapide

Malerba Distribution Sud-Ouest est installé dans un entrepôt de 2 300 m², avec des possibilités d’extension, avec une capacité de stockage de quelque 4 200 huisseries métalliques, 1 600 huisseries bois, 1 500 portes de distribution et techniques, une large sélection de trappes de visite comme un vaste choix de quincailleries. Il intègre également un atelier de parachèvement qui permet de retravailler les produits – usinage, mise aux dimensions, décoration, quincaillerie, etc. – dans des délais ultra-rapides.





Les disponibilités en temps réel

Le site propose pour les clients qui le souhaitent un service de drive à la demande. Quant aux livraisons des produits en stock, elles sont assurées sous 72 heures au maximum. « Ce site permet de gérer les petites commandes locales, les oublis, les démarrages de chantier, les casses ou le vol », explique David Palmero, directeur commercial de Malerba. « Sa vocation est d’assurer un service à nos clients, de la réactivité et de l’image. »

Malerba Distribution Sud-Ouest est dirigée par Bruno Ferrari, qui a déjà assuré le lancement de Malerba Distribution Ile-de-France Nord. Il est accompagné de deux magasiniers et d’une assistante. Pour commander et s’assurer de la disponibilité des produits, les clients professionnels ont accès librement au catalogue et à un site internet dédié qui leur permet de consulter l’état des stocks par magasin, et la date de réassort si un produit est momentanément indisponible. Ils peuvent également suivre les disponibilités quasiment en temps réel puisque l’état des stocks est remis à jour toutes les quarts d'heure, ce qui évite les mauvaises surprises.