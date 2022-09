Malerba construit son 8ème centre de distribution

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Grand-Est Supprimer Distribution Supprimer Porte Supprimer Malerba Supprimer Valider Valider

Le fabricant de blocs-portes techniques a entamé la construction d’un nouveau centre de distribution à Marlenheim (67), qui se nommera Malerba Distribution Grand Est.

Et de huit pour Malerba Distribution ! Malerba, fabricant de blocs-portes techniques, a annoncé la construction d’un 8ème Malerba Distribution qui sera situé à Marlenheim, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg (67). Le bâtiment dénommé Malerba Distribution Grand Est, qui doit être livré au deuxième semestre 2023, viendra ainsi étendre le maillage de l’enseigne, qui dispose de centres proches de Rennes (35), Bordeaux (33), Lyon (69), Marseille (13), deux près de Paris (75) et enfin un dernier sur l’île de la Réunion (974).

Un bâtiment de 2 400 m2

Comme le dernier site ouvert en région bordelaise, ce nouveau bâtiment aura une zone d’entreposage d’une surface de 2 400 m2, ainsi que des bureaux et des locaux sociaux. Il disposera aussi de panneaux photovoltaïques sur son toit.

Pour rappel, Malerba Distribution est une enseigne qui s’adresse aux clients menuisiers et serruriers du fabricant. L’enseigne a pour but de fournir et remplacer le plus rapidement possible des produits volés ou cassés, et donc, de gérer les imprévus inhérents aux chantiers.

