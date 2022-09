Majors européens du BTP : la crise Covid est derrière eux mais...

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Majors du BTP Supprimer Europe Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

A en croire la 11e édition de l'étude Mazars, si les acteurs majeurs du BTP, de l'énergie, de l'immobilier et des concessions ont renoué avec la croissance en 2021 avec un niveau d’activité d’avant crise, les taux de marge n'ont cependant pas retrouvé leur niveau de 2019, alors que le secteur affronte en 2022 des challenges inédits (inflation, pénuries, etc.).

Tout d'abord un "cocorico" : les deux premières places du top 10 des majors européens du BTP établi par le cabinet d'audit Mazars sont occupées par deux groupes français.

Vinci, bien sûr, toujours solide leader du classement (49,4 Mds € de chiffre d'affaires en 2021) et, pour la première fois, Bouygues (37,6 Mds € de CA) qui dépasse l'espagnol ACS (27,8 Mds €).

Eiffage (19,2 Mds €), 4e du classement, et Spie (7 Mds €), 10e, complètent le contingent français qui se distingue avec des progressions de résultats supérieurs à ses concurrents européens : augmentation de l’activité globale de +10,7%, évolution du taux de marge opérationnelle de +1,8 pt entre 2020 et 2021.

La dynamique par rapport à 2019 est également supérieure à la moyenne du panel étudié par Mazars avec une augmentation de l’activité de +1,2% et une diminution du taux de marge opérationnelle moins conséquente que leurs concurrents à hauteur de -0,7 pt.

L'activité des groupes français est toutefois représentative de la tendance générale : l’année 2021 a été marquée par une reprise significative de l’activité des majors (+9,2% par rapport à 2020), pour retrouver des niveaux comparables à ceux de 2019 (+0,9% d’augmentation entre 2021 et 2019). De la même manière, le taux de marge opérationnelle augmente de +1,4 pt entre 2020 et 2021, mais reste à un niveau néanmoins inférieur à celui de 2019 (-1,3 pt de diminution entre 2019 et 2021).

Cependant, relève l'étude, tous les secteurs ne sont pas concernés de la même manière.

Classement des majors européens du BTP - © Mazars Close Lightbox

[...]